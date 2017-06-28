وتخطط الشركة لاستخدام جميع البيانات التي تجمعها عنك، في محاولة لخلق تجربة نوم أفضل لمستخدمي هواتف آيفون المقبلة، بحسب موقع “مشابل”.

توقعات العمل على نظام جديد للمساعدة في تحسين أنماط النوم، جاءت بعد منح الشركة براءة اختراع جديدة مؤخرا من قبل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (أوسبتو).

وتصف براءة الاختراع، أساليب جديدة للتحكم الآلي في الإنذارات والإشعارات لإدارة وقت النوم في أوقات الليل والاستيقاظ في الصباح. ما سيتيح حرية أكبر بين المستخدم وهاتفه.

النظام الذي وصفته براءات الاختراع يعتمد على أجهزة الاستشعار البيومترية المختلفة وغيرها من البيانات التي تم جمعها من قبل الجهاز لإنشاء ما يسمى بـ”جدول النوم”.

وسيتم تطبيق ذلك النظام على الهواتف المحمولة والساعات الذكية على حد سواء، مما يجعل أجهزة آيفون وساعات أبل منصات رئيسية لنظام التتبع.

وسوف يتعقب النظام ساعات النوم باستخدام معلومات عن روتين النوم مثل بدايته، والفجوة الزمنية بين الذهاب إلى السرير واللحظة الفعلية للاستغراق بالنوم، وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار بالجهاز.