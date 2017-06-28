ووفقا للموقع، وضعت مؤسسات التداول المصرفي، الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لانخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة مقاطعة دول عربية للدوحة.

وتواصل عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج.

وقال أحدهم لموقع دوحة نيوز: “أنا في لوس أنجلوس وحاولت تحويل أموالي القطرية في بنوك عدة، لكنهم أخبروني بأن أوامر وصلتهم بعدم قبول الريال القطري مطلقا”.

ووفقا للموقع، فقد أكد الفرع البريطاني من شركة الصرافة العالمية “ترافيليكس” وبنك “هاليفاكس بانك أوف سكوتلاند” البريطاني، عدم قبولهم للريالات قطرية من الزبائن.

ورغم الازمة، لا تزال بعض البنوك والصرافات تتداول الريال القطري بشكل طبيعي، ومنها وكلاء الصرافة في الأردن ولبنان.

وقال عمر محمد، المحلل الاقتصادي لشركة التحويل المالي الدولية “إمبيريال إف إكس”، أن شراء الريال القطري “غير مربح” للعديد من البنوك في الوقت الحالي.

وحاول البنك القطري المركزي تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، ولكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريالا للدولار، وفقا لتقارير موقع بلومبيرغ الاقتصادي.