إجراءات أميركية جديدة للرحلات الجوية الدولية

أشارت مصادر أمنية أميركية، الأربعاء، إلى أن وزارة الأمن الداخلي ستعلن عن إجراءات أمنية جديدة للرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون أميركيون، لم يكشف عن هوياتهم، أن المطارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم سوف تكون مطالبة بتنفيذ هذه الإجراءات.

وأوضحوا أنه في حالة رفض المطارات أو شركات الطيران للإجراءات فقد يحظر على ركابها حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات الكبيرة الأخرى في مقصورات الركاب.

ولم يقدم أي من الموظفين الرسميين جدولا زمنيا للامتثال.

ويمكن أن تؤدي السياسة الجديدة إلى رفع الحظر المفروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في 10 مطارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.