شمخاني: أميركا تلعب بالنار وأي هجوم سيغير المعادلات

حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، واشنطن من تبعات أي هجوم جديد بعد الاتهامات الأميركية لسوريا بالتحضير لهجوم كيمائي، مؤكد أن أي هجوم سيغير معادلات الاعتداءات الأميركية التي بقيت من دون ردّ.

ولفت إلى أن “المغامرات غير العقلانية الأميركية في سوريا مثال واضح على أن أميركا تلعب بالنار”، مشيراً إلى أن طرح قضية استخدام السلاح الكيمائي في سوريا مجدداً مجرد إداعاءات كاذبة واستمرار للسيناريو الأميركي للتغطية على الخسائر المستمرة لجبهة الإرهاب ومواجعة تقدم الجيش السوري على الأرض.