ليبرمان: لن نسمح لـ”حزب الله” بمهاجمتنا إنطلاقا من سوريا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، أن إسرائيل لن تسمح لـ”حزب الله” اللبناني بشن هجمات انطلاقا من الأراضي السورية، مشيرا إلى أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية عن ليبرمان قوله في معرض رده على سؤال بشأن التوقعات باندلاع حرب الصيف المقبل، وذلك في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الإثنين الفائت: “سأجعل الأمر واضحا، مرة أخرى، لسنا بصدد المبادرة لعمل عسكري لا في الشمال ولا في الجنوب”، محذرا في الوقت نفسه، من أن إسرائيل “لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الحرب السورية الزاحفة نحو الجولان”.

وفي نفس السياق، حذر ليبرمان الحكومة السورية من “تحويل سوريا إلى قاعدة لمحاربة إسرائيل”، قائلا إن “أي شخص يريد تحويل سوريا إلى قاعدة لمحاربة إسرائيل عليه أن يفكر مرتين، لن نسمح بأن تتحول سوريا إلى قاعدة أو جبهة أخرى لمحاربتنا”.