بري مصرّ على إقرار السلسلة قبل إقرار الموازنة

ينتظر أن تستعيد الحركة السياسية نشاطها في مختلف الاتجاهات، سواء على مستوى التحضير للإنتخابات النيابية، او على مستوى التصدي للملفات المختلفة ولا سيما العالق منها وفي مقدمها ملف سلسلة الرتب والرواتب التي بَدا انّ لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتجاهاً لوضعها على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة المتوقع انعقادها خلال الشهر المقبل.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” انّ بري “مصرّ على إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل إقرار مشروع الموازنة العامة”. بيد انّ انتهاء العطلة لم يلغ إجازة مجلس الوزراء الذي لن يجتمع اليوم في جلسته الأسبوعية، على ان يعاود جلساته الأسبوع المقبل.