ترامب يبرق إلى بري مهنئاً بالفطر

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب نبيه بري في برقية بمناسبة عيد الفطر، مؤكّداً “المعاني الكبيرة لهذا الشهر المبارك من تسامح وخير وتضامن”. وجدّد التزام الولايات المتحدة مع لبنان.

كذلك تلقى برقيات تهنئة مماثلة من كل من: الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس ستيفروس، السكريتر العام للبرلمانات الأسيوية محمد رضا مجيدي، وميشال بشارة الخوري.

كما تلقى اتصالين للتهنئة بالعيد من الوزير جبران باسيل والنائب سامي الجميل.