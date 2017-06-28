وزير الدفاع البريطاني: روسيا دولة معتدية

وصف وزير الدفاع البريطاني مايكل فيلون روسيا بأنها “دولة معتدية”، متهما موسكو بزعزعة الوضع في أوكرانيا واستعمال “وسائل هجينة” لتقويض الديمقراطية في الخارج.

وقال فيلون في كلمة ألقاها في مؤتمر يعقده المعهد الملكي البريطاني للدراسات الاستراتيجية والأمن والدفاع، “هناك دول معتدية، مثل روسيا، التي تعرض الدول من حلفائنا على حدود أوروبا الشرقية للاختبار وتستعمل عملاءها لزعزعة الوضع في أوكرانيا وضم القرم وتستعمل وسائل هجينة لتقويض الديمقراطية في دول بعيدة”.

وقام الوزير البريطاني بتصنيف الأخطار التي تواجهها بريطانيا والدول الغربية عموما إلى ثلاثة أنواع، بينها “الدول المعتدية”، بما في ذلك روسيا، والإرهابيون إضافة إلى مجرمي المجال الإلكتروني.

وأكد فيلون أن القوات المسلحة يمكن أن تستعد لخوض “معارك الغد” فقط من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على الابتكارات.

يذكر أن موسكو ترفض كل الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وغيرها من الدول.