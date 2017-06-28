مصر تشدد الرقابة على القادمين من السودان

شددت سلطات مطار القاهرة الرقابة الصحية على الركاب القادمين من السودان، وفحصهم طبيا، بعدما أفادت تقارير بانتشار الكوليرا في بعض المناطق السودانية.

وأوضح مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي مدحت قنديل، الأربعاء، أن نفس الإجراءات تطبق على الركاب القادمين من اليمن منذ فترة بسبب تفشي المرض هناك.

وقال قنديل “تم مضاعفة عدد الأطباء والمراقبين الصحيين بصالات الوصول لمتابعة الطائرات وفحص الركاب القادمين من المناطق الموبوءة ومناظرة الركاب للتأكد من عدم إصابتهم بوباء الكوليرا”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأضاف أنه سيتم عزل أي حالات تظهر عليها أعراض الكوليرا ونقلهم إلى مستشفى للحميات، كما سيجري تسجيل بيانات كل الركاب حتى لو لم تظهر عليهم أعراض الوباء من أجل متابعتهم من قبل موظفي وزارة الصحة.

وقالت منظمة الصحة العالمية لرويترز إن الحكومة السودانية لم تعلن رسميا عن تفش لوباء الكوليرا في البلاد، لكنها أبلغت عن حالات “إسهال مائي حاد”.

وفي الأول من حزيران، أكدت السفارة الأميركية في الخرطوم تقارير مؤكدة عن حالات إصابة بالكوليرا في بعض المناطق السودانية بما في ذلك منطقة الخرطوم. وذكرت أن هناك حالات وفيات بسبب المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى 23 يونيو 2017 عن 19666 حالة اشتباه في الإصابة بالإسهال المائي الحاد في السودان بما في ذلك 355 حالة وفاة.

وظهر المرض في 12 من أصل 18 ولاية سودانية.

واعتبر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية “موسم الأمطار يستمر عادة من حزيران إلى أبش وقد يتسبب في تفاقم الوضع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية كافية في وقت مناسب”.

ووفقا لبيانات المنظمة يشهد جنوب السودان المجاور تفشيا لوباء الكوليرا منذ منتصف عام 2016.