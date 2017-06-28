تفجير ثان خلال يومين يستهدف رجال مخابرات أوكرانيين!

أكد جهاز الأمن الأوكراني مقتل أحد عناصره وإصابة 4 آخرين بتفجير سيارة بمقاطعة دونيتسك شرقي البلاد، وذلك بعد يوم من مقتل عقيد من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في حادث مماثل بكييف. وقالت الناطقة باسم الجهاز يلينا غيتليانسكايا إنه تم تصنيف الحادث كـ”هجوم إرهابي”.

وسبق لوسائل إعلام أوكرانية أن كشفت أن التفجير، الذي كان، على الأرجح، ناجما عن عبوة ناسفة، وقع في منطقة قسطنطينوفكا وهي من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة دونيتسك، حيث يدور منذ ربيع عام 2014 نزاع مسلح بين الجيش الأوكراني والقوات التابعة لـ”جمهورية دونيتسك الشعبية”. وحسب التسريبات الصحفية، تعمل العناصر التي كانت داخل السيارة المستهدفة في قسم المخابرات بجهاز الأمن الأوكراني.

وتتولى النيابة العسكرية التحقيق في الهجوم الذي وقع بعد يوم من مقتل العقيد في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ماكسيم شابوفال، بتفجير سيارته في العاصمة كييف. وأكدت النيابة العسكرية أنها تبحث عن “إثر روسي” في كلا الهجومين، باعتبار ذلك الفرضية الرئيسية خلال التحقيقات.