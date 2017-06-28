“DREAM 2017”.. صناعة العقارات في تطور مستمر

برعاية دولة رئيس الوزراء السيد سعد الحريري، يمثله معالي وزير الاتصالات، السيد جمال الجراح ، إفتُتِح معرض DREAM Real Estate & Development في نسخته السابعة في البيال، بتاريخ 28 حزيران ولغاية 2 تمّوز، في حضور العديد من الفعاليات السياسية وكبار الشخصيات وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية المحلية.

من تنظيم شركة Promofair، أصبح على مدى السنوات هذا المعرض المكرّس للمشاريع العقارية موعداً سنوياً ينتظره كافة خبراء القطاع العقاري. بالفعل، إنها فرصة فريدة بالنسبة للمطورين العقاريين والاستشاريين والمستثمرين أو الأفراد الذين يبحثون عن منزل أحلامهم للقاء على منصّة واحدة من أجل التواصل وبناء علاقات مهنية، وتوسيع شبكاتهم، وتوقيع الشراكات وقبل كل شيء اكتشاف العديد من المشاريع الجديدة.

بالفعل، على مساحة 8000 م2 ، يفسح DREAM المجال لأربعين عارضاً بعرض أكثر من 2 مليون م2 من المشاريع العقارية قيد الإنشاء أو جاهزة للتسليم على الفور بما في ذلك الأبراج السكنية والتجارية والفلل الفاخرة والمجمعات السكنية الراقية ومراكز التسوق، والشقق المختلفة المساحات تتعدّى قيمتها 5 مليارات دولار امريكى.

لغاية 2 تمّوز، سوف تسنح الفرصة لكل زائر على مدى 5 أيام من الساعة 3 بعد الظهر حتى التاسعة مساءً بتكوين فكرة دقيقة عن المنتجات والخدمات المعروضة ، من خلال النماذج والخرائط أو الجولات الافتراضية، وكذلك الإطّلاع على التسهيلات والقروض المالية التي تقدّمها المصارف الموجودة في المعرض.

يهدف DREAM أن يكون أكثر من مجرد معرض ، وبالتالي ينظّم أيضا خلال الحدث طاولات مستديرة مع مختلف المتخصصين في القطاع العقاري كما ومن المقررعقد مؤتمرين مهمّين بمشاركة سياسيين وخبراء في مجال الإقتصاد والعقارات لمناقشة الوضع الاقتصادي وأثره على القطاع العقاري، والفرص المسنوحة والتدابير التي يجب اتخاذها بالنسبة لهذا الطاع الذي يشهد تطوّراً مستمراً.

بالإضافة إلى ذلك، سيخصص مارسيل غانم مباشرة من المعرض حلقة خاصة من كلام الناس، البرنامج الحواري السياسي الرائد في لبنان، لسوق العقارات مع التركيز على الحجم الفعلي لهذه السوق ، والأسعار المتّبعة، والمشاكل والحلول المحتملة بحضور مختلف اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.

في كلمته الترحيبية قال السيد نبيل باز، الرئيس التنفيذي لشركة Promofair اوخي لشركة المنظمة لمعرض DREAM أن القطاعين العقاري والمصرفي أثبتا قوتهما في الصمود امام الأزمات في حين ان القطاع العقاري لا يزال يشكّل فرصة إستثنائيّة وآمنة للإستثمار. وأضاف قائلاً: “أدعو جميع اللبنانيين إلى زيارة معرض DREAM والتعرّف على أهم الشركات العقارية اللبنانية والإطلاع على التسهيلات والقروض التي تقدّمها المصارف برعاية مصرف لبنان”.

من جهته، شدّد معالي وزير الاتصالات، السيد الجراح على أهمية معرض مثل DREAM ضمن هذه الظروف الإقتصادية الدقيقة التي يمر بها لبنان مؤكداً تضامنه مع العارضين ودعمه الكامل لكل شخص يؤمن بلبنان وبقدراته الضخمة والذي تماماً مثل طير الفنيق يعود وينهض من الرماد ويستمر بالمضي قدماً.

مما لا شك فيه أن DREAM يشكّل حدث العام العقاري ، إذ يجذب الزوار، ليس فقط من جميع انحاء لبنان، ولكن أيضا من المنطقة بأسرها والخليج، خصوصا أن منظمي الحدث قاموا بحكمة بتنظيمه ليتزامن مع عطلة الفطر.

يأتي DREAM 2017 ليثبت للسنة السابعة على التوالي ان مجال العقارات في لبنان لا يزال ينبض بوتيرة مطَمْئِنة ومنتظمة رغم كل الصعاب!