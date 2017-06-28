مصدر مطلع لـ”الوطن” المصرية: مصرع قائد المنطقة الشمالية العسكرية المصرية في حادث سير

أفاد مصدر مطلع “الوطن”- المصرية أن مديرية الصحة فس البحيرة وصل إليها إخطار من مستشفى وادي النطرون، بشأن وصول اللواء الركن حرب محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، متوفياً متأثراً بجراحه إثر حادث سيارة في تمام السادسة والنصف مساءً، مشيراً إلى أن إخطار مديرية الصحة تضمن وقوع حادث مروري لسيارة قائد المنطقة الشمالية العسكرية في الكيلو الـ134 على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، بالإضافة لإصابة الحارس الخاص به وسائق السيارة.س