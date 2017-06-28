ارسلان: لاتخاذ اشد العقوبات بحق قاتل حامد وابراهيم الجوزو

علّق رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، على جريمة قتل الشابين من آل الجوزو في خلدة قائلا:”بعد الجريمة المروعة التي أودت بحياة المأسوف عليهما الشابين حامد وابراهيم الجوزو، رحمهما الله، نتوجه بالتعازي القلبية الحارة لأهلنا في برجا والإقليم بشكل عام ولعائلتهما بشكل خاص”.

وأضاف: “نؤكد أنه لم يكن يوما للقتلة والمجرمين لونا أو دينا، وعلى القضاء المختص أن يتخذ أشد العقوبات بحق الجاني”.

وشكر أرسلان بتوجيه إلى الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي على سرعتهم في كشف ملابسات الجريمة.