وصول عدد مستخدمي “Facebook” إلى ملياري شخص بعد 13 عاما من تأسيسه

أعلن موقع التواصل الإجتماعي “Facebook”، أنّ عدد مستخدمي الموقع بلغ ملياري شخص، أي أكثر من ربع سكان العالم، بعد مرور 13 عاماً على تأسيسه.

وأشار مؤسّس “Facebook” ورئيسه التنفيذي مارك زوكربيرغ، إلى أنّ المؤسّسة لم تثر ضجّة كبيرة بشأن بلوغ مستخدميها المليارين، وذلك لأنّنا لم نصل بعد إلى كلّ شخص في أنحاء العالم”، مؤكّداً أنّ “ما نهتمّ به في الحقيقة هو القدرة على ربط الجميع ببعضهم.

وكان زوكربيرغ قد أسّس موقع “Facebook” قبل 13 عاما أثناء دراسته في جامعة هارفارد، وترك الجامعة قبل إكمال دراسته بعد إطلاقه الموقع. وفي تشرين الأول عام 2012، أعلن “Facebook” أنّ عدد مستخدميه وصل إلى مليار مستخدم، ما يعني أنّه نجح في مضاعفة عدد المستخدمين خلال 5 سنوات فقط.