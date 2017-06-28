باسيل: تحالفنا مع “المستقبل” سيترجم في الإنتخابات

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن “التيار الوطني الحر” سيرشح مسلمين في مقاعد مختلفة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نافيا بشدة ما يقال عن أن مشاريع قوانين الانتخاب المختلفة التي طرحت كانت كلها تهدف لتأمين وصوله إلى البرلمان.

وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أكد باسيل التزامه بـ”الاتفاق السياسي” فيما خص قانون الانتخاب الحالي، لكن لدورة واحدة، مشيراً الى أنه سيعمل على تعديل القانون بعد الانتخابات المقبلة، لافتأص الى إنها مرحلة لبنانية بامتياز، “نريد تحويلها إلى تفاهمات وإلى اقتصاد وطني منتج ومزدهر، كما فعلنا في الشق السياسي، وهو الأصعب”.

وأشار باسيل الى ان اتفاق بعبدا يطوي مرحلة، ويفتح مرحلة أخرى بعد إقرار قانون الانتخاب، متمنياً ألا يكون هناك مناكفات، سائلاً :”من الذي سيربح بالمناكفات؟ هناك انتخابات برلمانية مقبلة، والناس تريد أن تعمل وتنجز، ومن سيعرقل فسيفضح نفسه ويظهر بأنه هو من لا يريد الإصلاح والإنجاز”.

وبالحديث عن العرقلة في حلحلة الملفات، لفت باسيل الى انه إذا تمت العرقلة، فسنتكلم بشكل واضح، متمنياً على كل وزير أن يقوم بدوره بشفافية مطلقة، “وإذا لم يقم بذلك فلن نسكت، ورئيس الجمهورية لن يسكت وإلا فإن البلد سوف يذهب إلى الهاوية”.

وحول قانون الإنتخاب، أشار باسيل الى وجود بعض الأخطاء فيه ولا بد من تصحيحها، مؤكداً انه مع الدولة المدنية الشاملة، وللانتقال إليها، يجب أن تطمئن الطوائف لحاضرها ومستقبلها، لافتاً الى انه يريد الأكثرية الإصلاحية، لا أكثرية “التيار الوطني الحر”.

وعن التحالف مع “القوات اللبنانية”، أكد باسيل انه خاضع لاعتبارين، الأول مصلحة كل فريق انتخابياً وشعبياً، وبالنسبة إلينا أن نبقى محافظين على وحدة المجتمع واستقراره والوحدة التي تعطي القوة في تحقيق الأهداف، “نحن يهمنا أن تتمكن القوة الكبرى من ترجمة قوتها الحقيقية، كما أن النسبية تسمح للقوى الصغرى أن تتمثل، لكن بحجمها الحقيقي. لا يمكن أن نعود إلى الأحجام المنتفخة، مخلفات قانون لا بد من أن تذهب معه”، معتبراً ان المقاعد لن تقتصر فقط على المسيحية منها.

أما مع تيار “المستقبل”، اكد باسيل ان التحالف سيترجم على الأرض في الانتخابات، لافتاً الى ان الصوت التفضيلي في الدائرة هو الأفضل بالنسبة له، “نحن ضحينا بمقاعد مكفولة في كسروان وجبيل والمتن وجزين، من أجل مقاعد غير مكفولة. بتحالفنا مع “القوات اللبنانية” و”حزب الله” و”المستقبل” كنا استطعنا من دون شك تحقيق تحالفات تعطينا كل شيء.