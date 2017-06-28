عدوان: ندرس تقنية تطبيق القانون.. لكن تحالفاتنا الثابتة هي الأساس

رد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان على أسئلة صحيفة “الديار” في ما يتعلق بقانون الإنتخاب الجديد، وعن تحالفات الحزب وعلى أي أساس ستكون مبنية؟

وقال عدوان: “نحن بصدد دراسة تقنية لتطبيق القانون الجديد ومفاعيلها، علما اننا ننطلق من تحالفاتنا الثابتة والأكيدة مع حلفائنا لكننا بحاجة لاستكمال الدراسة التقنية حتى يتم التطبيق والتكييف على ضوء المعطيات التقنية، بحيث تأتي الملاءمة بين التحالفات السياسية والمتطلبات التقنية للحصول على النتائج المرجوة… لكنني أؤكد ان تحالفاتنا ستبقى هي الأساس”.