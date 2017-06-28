حاصباني لـ”لبنان الحر”: صحة المواطن أولوية… ولا أحد فوق القانون

إعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن المناطق الآمنة لا تكفي وحدها لعودة اللاجئين إلى وطنهم، لأنا بحاجة لمستشفيات ومراكز تعليم ومدارس، مضيفاً أن “المساعدات التي قدمها بنك الدولي ستبقى في لبنان حتى لو عاد النازحون إلى بلادهم لأنها مساعدات في البنى التحتية للمستشفيات”.

وأضاف في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”: “هناك لقاءات لدراسة أولوية البلديات لتحضير المشاريع الملحة وعرضها على مجلس الوزراء كما هناك ورش عمل ستعمل عليها الحكومة”.

وحول موضوع مستشفى البوار الحكومي قال: إنه المستشفى الوحيد على ساحل جبيل وكسروان، وبعد الطعن بقرار التعيين اللجنة المولجة لإدارة المستشفى توقف الضمان التعامل مع المستشفى لذلك قمنا بتعيين إدراة جديدة كي لا تبقى المستشفى متوقفة عن العمل”.