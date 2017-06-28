مشروع قانون أمیركي یحث أوروبا على تصنیف “حزب الله” جماعة إرھابیة

تبحث لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس النواب الأمیركي غدا الخمیس، مشروع قانون یحث الاتحاد الأوروبي على وضع «حزب الله» اللبناني على قائمة المنظمات الإرھابیة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مدعوم من الحزبین الدیمقراطي والجمھوري یدعو طھران للإفراج عن مواطنین أمیركیین محتجزین، كما تناقش مشروع قانون حول انتھاكات حقوق الإنسان في إیران، وذلك خلال 5 جلسات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تركز 3 جلسات منھا على إیران.

ویناقش أعضاء لجنة الشؤون الخارجیة في جلسة استماع مشروع قانون مدعوماً من الحزبین الدیمقراطي والجمھوري یدعو إیران للإفراج دون قید أو شرط عن جمیع المواطنین الأمیركیین المحتجزین لدیھا، وإلزام إیران بالالتزام بوعودھا. كما یناقش في جلسة أخرى مشروع قانون یركز على انتھاكات إیران في مجال حقوق الإنسان واضطھاد الأقلیات الدینیة.

في ھذا الصدد، تبحث لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس النواب، مشروع قانون لحث الاتحاد الأوروبي على تصنیف «حزب الله» منظمة إرھابیة، وھو المشروع الذي قدمه النائب الدیمقراطي ثیودور دیوتش، ویركز على «جرائم وھجمات» «حزب الله» «الإرھابیة»، ویشیر إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرھابیة ولكن لیس منظمة «حزب الله» ككل، مؤكدا أن «حزب الله» یمارس الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة، في جمیع أنحاء أوروبا، ویستخدم عوائد الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في تمویل الھجمات الإرھابیة، إضافة إلى رعایة حكومتي إیران وسوریا «حزب الله» وتمویله وتدریبه وتسلیحه.

ویشیر مشروع القانون، نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع الأمیركیة، إلى أن إیران تقدم ما یصل إلى مئتي ملیون دولار سنویا إلى «حزب الله» في شكل دعم مالي وأسلحة وتدریبات، وأن «حزب الله» یمتلك ترسانة تحوي 150 ألف صاروخ ویقوم مقاتلو «حزب الله» بدعم نظام الأسد في سوریا. وطالب مشروع القانون الاتحاد الأوروبي بتنفیذ الجزاءات المفروضة على الإرھابیین المرتبطین بـ«حزب الله» بالتزامن مع الولایات المتحدة، وتسمیة «حزب الله» بأكملھ منظمة إرھابیة، وإصدار مذكرات توقیف ىبحق أعضاء «حزب الله» ومؤیدیھم، وتجمید أصول «حزب الله» في أوروبا، وحظر أي أنشطة لجمع التبرعات لـ«حزب الله».

وشدد مشروع القانون على أھمیة تحقیق تعاون أكبر بین الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإحباط أنشطة «حزب الله» الإجرامیة والإرھابیة، وزیادة تبادل المعلومات الاستخباراتیة لتعقب الإرھابیین والمقاتلین الأجانب.

بموازاة ذلك، تناقش اللجنة مشروع قانون یدعو حكومة إیران إلى الوفاء بوعودھا المتكررة حول الكشف عن مصیر المواطن الأمیركي روبرت لیفنسون الذي سافر إلى إیران عام 2007 واختفي في جزیرة كیش الإیرانیة. وعلى مدى 10 سنوات حاولت الحكومة الأمیركیة الضغط على إیران لتقدیم أي معلومات عن لیفنسون وضمان عودته إلى أسرتھ ووعد مسؤولو الحكومة الإیرانیة بالمساعدة.

وینص مشروع القانون الذي قدمه النائب الدیمقراطي ثیودور دیوتش (ممثل المقاطعة 22 بولایة فلوریدا)، على 6 نقاط؛ حیث یطالب باعتبار روبرت لیفنسون أطول المدنیین الأمیركیین السجناء في تاریخ الولایات المتحدة. ویطالب حكومة إیران بتحقیق تقدم ملموس في تحدید مكانه وإعادته، ویحث مشروع القانون حكومة إیران على تقدیم جمیع المعلومات المتاحة حول اختفائه.