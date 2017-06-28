حاولوا الدخول عنوة إلى غرفة ولدهم… إطلاق نار في المستشفى الاسلامي

وقع إشكال بين عناصر قوى الامن الداخلي وأهالي الموقوف شادي الشريف الموجود في المستشفى الاسلامي في طرابلس والمتهم بانتزاع مسدس من شرطي في مدينة الميناء وضربه بطعنات عدة في جسمه بواسطة سكين، وذلك على خلفية دخول اهل الموقوف بالقوة الى غرفته، الامر الذي أدى بأحد عناصر قوى الامن إلى اطلاق النار باتجاه السقف لمنع الاهالي من الدخول.

وحضرت على الفور تعزيزات لقوى الامن وعمدت إلى اخراج الاهالي من المستشفى.