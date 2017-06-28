كنعان: إقرار الموازنة إستراتيجي وينهي التفلت في الإنفاق

قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان ، “إننا نعتبر إقرار الموازنة أمر ضروري وإستراتيجي ينهي التفلت في الإنفاق من خلال الاعتمادات التي تضمنتها الموازنة، ووافق عليها مجلس النواب”

واضاف كنعان لصحيفة “الديار”: “ضرورة هذا الأمر خصوصاً للإصلاحات الموجودة في الموازنة، بدءاً من وضع سقف للاستدانة وصولاً الى رقابة مسبقة على الهبات والقروض، والى التوصيات التي صدرت باعتمادات متعلقة بالادارات والوزارات. وفي الوقت ذاته نرى ان احالة قطع الحساب الى المجلس النيابي موقتاً حسب الاصول امر يفرضه الدستور بناء للمادة 87 ويتكامل مع الموازنة بتأمين الشفافية والمحاسبة في الانفاق العام”

وتابع: “نأمل ان نتمكن من تحقيق انجاز قطع الحساب بالتعاون مع الكتل النيابية وتحديداً وزارة المالية المولجة باعداد هذه الحسابات”.