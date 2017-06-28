وأوردت وسائل إعلام عبرية مختلفة “أن مستعربين كانوا يفتشون عن أسلحة ولاحظوا وجود إطلاق نار باتجاههم ففتحوا النار باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى مقتل أحد الفلسطينيين”. من ناحيتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ مقتل غيث الذي تم نقله الى المستشفى بعد إصابته بالرصاص في الجزء العلوي من جسده، وفقا لما ذكرت وكالة”معا”.

وأكدت مصادر مطلعة، فتح النيابة العامة الفلسطينية تحقيقا في الحادث، وسيتم عرض جثة الضحية على الطبيب الشرعي في وقت لاحق.