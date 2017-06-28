ماتيس: روسيا تتحدى نظام الأمن العالمي

اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس روسيا بإلحاق “الضرر” بدول أخرى وبتحدى نظام الأمن العالمي القائم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على حد قوله.

وأعلن ماتيس في كلمة ألقاها أمام مجموعة من الطلاب في ألمانيا بمناسبة الذكرى السبعين لخطة مارشال، “القيادة الروسية تلحق أضرارا خارج حدودها، وذلك لن يساعد على استعادة الرفاهية أو بعث الأمل”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الوزير الأميركي أشار في كلمته، على ما يبدو، إلى الوضع في أوكرانيا وكذلك التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.

من جهة أخرى أكد ماتيس تمسك الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فيلون وصف روسيا الأربعاء بأنها “دولة معتدية”، متهما موسكو بزعزعة الوضع في أوكرانيا واستعمال “وسائل هجينة” لتقويض الديمقراطية في الخارج.