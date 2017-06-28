الإعدام لرئيسة كوريا الجنوبيّة بقرار من الشماليّة

أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء إنها أصدرت أمراً بإعدام باك جون هاي الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية ورئيس جهاز مخابراتها لتآمرهما لاغتيال زعيم كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، إن معلومات أظهرت أن باك دبرت مؤامرة لإعدام “القيادة العليا” لكوريا الشمالية في عام 2015 وإن بيونجيانج تفرض “عقوبة الإعدام على الخائنة باك جون هاي”.

ولم تكشف الوكالة عن مصدر المعلومات، لكن صحيفة يابانية قالت هذا الأسبوع إن باك أقرت في 2015 خطة للإطاحة بنظام كوريا الشمالية الذي يتزعمه كيم جونج أون.