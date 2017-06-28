جونسون نوّه بتعيين سلامة ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

رحّب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بتعيين الوزير السابق غسان سلامه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، قائلا إنه يرحب بتعيين غسان سلامه بدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا الى أن لدى سلامه ثروة من الخبرات ممتدة على مدى ثلاثة عقود من عمله في الخدمة العامة والمجال الأكاديمي وهو مختص بالعلاقات الدولية وحل الصراعات.

وتابع:”أود بهذا الصدد توجيه الشكر إلى مارتن كوبلر لجهوده الكبيرة وتفانيه في دوره كممثل خاص للأمين العام منذ شهر نوفمبر 2015، حيث عمل دون كلل أو ملل لأجل تحقيق مستقبل أفضل لكافة الليبيين”.

وختم:”إن المملكة المتحدة في طليعة الجهود الدولية الرامية للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الذين يستحقهم كافة الليبيين، والذين يمكن تحقيقهم فقط عبر التوصل لاتفاق سياسي يشمل الجميع ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي. وسيكون للسيد سلامه وفريق عمله من الأمم المتحدة دور محوري في إحراز تقدم تجاه ذلك، وإنني أدعو كافة الليبيين وأعضاء المجتمع المدني لمواصلة دعمهم التام لهذه الجهود الهامة”.