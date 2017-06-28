لافروف: سنرد على أي تدخل أميركي استباقي في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستتعامل بشكل متكافئ ومناسب مع الاستفزازات الأميركية الممكنة ضد القوات الحكومية السورية، مشيراً إلى انه سيردون على أي تدخل اميركي استباقي في سوريا. وأضاف: “سنتعامل مع ذلك بشكل مناسب، ومساو للوضع الذي قد ينشأ”، لافتاً إلى أنهم يقاتلون حتى الآن من أجل أن تتوجه (منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) إلى خان شيخون، حيث أكد “زملاؤهم” في الغرب أن القوات المسلحة الجوية السورية استخدمت ذخيرة ذات طبيعة كيميائية.

لافروف، وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في مدينة كراسنودار الروسية، أكّد أن التصريحات الأمريكية التي تزعم التحضير لهجمات كيميائية في سوريا من قبل السلطات قد يستخدمها المتطرفون للاستفزازات، مشدداً على أنه يراقب كيف يقوم الخبراء في الولايات المتحدة بتحليل الوضع بشأن تقارير جديدة بشأن هجمات كيميائية يتم التحضير لها”. وأضاف: “الخبراء هناك يكتبون بشكل علني عن أن المتطرفين قد يستخدمون هذه التحذيرات الصادرة من واشنطن، وقد ينظمون استفزازات ويحملون المسؤولية للسلطات السورية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية إلى أن روسيا تعول على أن الولايات المتحدة ستحافظ على نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية في سوريا، عوضا عن المضاربة على المعلومات الاستخبارية، واستخدامها لشن ضربات ضد القوات السورية.