حملة المخدرات مستمرة… توقيف مروجين وضبط كمية كبيرة بحوزتهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وفي إطار العمل على ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات للحد من انتشار هذه الآفة.

بتاريخ 24/6/2017 وفي مدينة صيدا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف كل من :”م. ن.” (مواليد عام 1964)، “ع. ب.” (مواليد عام 1986) و”ع. ع.” (مواليد عام 1996) فلسطينيين، وذلك على متن سيارة نوع مرسيدس، ولدى تفتيشها ضبط بداخلها :

– 2000 حبة ترامادول “فراولة”.

– 3 اكياس يتضمن كل منها: مادة الكوكاين، مادة السيلفيا، مادة حشيشة الكيف.

– دفتران لف.

– سكين 6 طقات وهاتفين خليويين.

باستماع افادتهم، تبين ان “ع.ب” و”ع. ع” يشتريان المخدرات من المدعو “أ. س.” لصالح “م.ع.” الفلسطيني الملقب بمحمد العراقي (العمل جار لتوقيفهما)، ويقومان بترويجها لصالح الاخير داخل مخيم عين الحلوة مقابل مبلغ مالي يترواح بين 200 و400 دولار اميركي، كما تبين انه يوجد بحق “ع.ب.” مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

اودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.