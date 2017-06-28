تدابير سير في الحازمية – بعبدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يأتي:

“باشرت احدى الشركات المتعهدة، بإجراء حفريات لتمديد قساطل مياه الشفة بين سوبرماركت عون / مفرق بعبدا / محطة باسيل صعوداً باتجاه تقاطع قلب يسوع / القصر الجمهوري وصولاً الى سوبرماركت ابي خليل، وسيتم اجراء حفريات “Sondage” في منتصف الطريق، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 لغاية الساعة 17.00 من صباح كل يوم ولحين الانتهاء من الاشغال.

علماً أن هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور أو تحويل السير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.