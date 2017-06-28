اليد على الجرح… والناس تتفاعل مع #بتقبل_تقتل؟

اطلقت قوى الأمن الداخلي حملة بوجه السلاح المتفلت وخاصة ذلك الذي يستخدم للتعبير عن البهجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بـ #بتقبل_تقتل؟، وذلك بهدف حث المواطنين لعدم استعمال السلاح في اي وقت.

كما طلبت التبليغ عن اي مظاهر لاطلاق النار العشوائي، مشيرة الى امكان توثيق الحادثة بالصور والفيديو.

وقالت: “اذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه.. …مش ضروري ابن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة! #بتقبل_تقتل؟ #قوى_الأمن”.

وقد تفاعل مع الحملة عدد كبير جداً من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#بتقبل_تقتل عشان شهادة بده ١٠ فوقها ليعرف يشتغل بالحد الأدنى — Sarah. (@SaraHz_Thoughts) June 28, 2017

#بتقبل_تقتل اذا بدك تطلق الرصاص خلي اتجاه السلاح بشكل عامودي مش مايل — H (@hatemfneish) June 28, 2017

#بتقبل_تقتل اذا حابب تفرقع روح لعند امك فرقع — H (@hatemfneish) June 28, 2017

#بتقبل_تقتل القتل إنهاء حياة إنسان قد يكون طفل او اب او ام بقتله قتلت الناس جميعا — مواطن (@V8DTaQmv6i5jGs7) June 28, 2017

#بتقبل_تقتل من الافات المجرمة بحق المجتمع والوطن والاخلاق والإنسانية إطلاق النار في الهواء لأنك ربماتقتل إنسان من غير ان تعلم — مواطن (@V8DTaQmv6i5jGs7) June 28, 2017

للتذكير .. افرح بإبنك بس ما تخلي حدا يبكي على ابنو#بتقبل_تقتل؟ pic.twitter.com/6v9Njav5U1 — Ahmad El Hajj (@ahmadelhajj1) June 28, 2017