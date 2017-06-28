محليات

اليد على الجرح… والناس تتفاعل مع #بتقبل_تقتل؟

اطلقت قوى الأمن الداخلي حملة بوجه السلاح المتفلت وخاصة ذلك الذي يستخدم للتعبير عن البهجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بـ #بتقبل_تقتل؟، وذلك بهدف حث المواطنين لعدم استعمال السلاح في اي وقت.

كما طلبت التبليغ عن اي مظاهر لاطلاق النار العشوائي، مشيرة الى امكان توثيق الحادثة بالصور والفيديو.

وقالت: “اذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه.. …مش ضروري ابن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة! #بتقبل_تقتل؟ #قوى_الأمن”.

وقد تفاعل مع الحملة عدد كبير جداً من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات مفتاحية:
قوى الأمن الداخلي
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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