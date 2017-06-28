محلياتالأربعاء 28 حزيران 2017 اليد على الجرح… والناس تتفاعل مع #بتقبل_تقتل؟اطلقت قوى الأمن الداخلي حملة بوجه السلاح المتفلت وخاصة ذلك الذي يستخدم للتعبير عن البهجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بـ #بتقبل_تقتل؟، وذلك بهدف حث المواطنين لعدم استعمال السلاح في اي وقت.كما طلبت التبليغ عن اي مظاهر لاطلاق النار العشوائي، مشيرة الى امكان توثيق الحادثة بالصور والفيديو.وقالت: “اذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه.. …مش ضروري ابن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة! #بتقبل_تقتل؟ #قوى_الأمن”.وقد تفاعل مع الحملة عدد كبير جداً من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.#بتقبل_تقتل عشان شهادة بده ١٠ فوقها ليعرف يشتغل بالحد الأدنى— Sarah. (@SaraHz_Thoughts) June 28, 2017#بتقبل_تقتل اذا بدك تطلق الرصاص خلي اتجاه السلاح بشكل عامودي مش مايل— H (@hatemfneish) June 28, 2017#بتقبل_تقتل اذا حابب تفرقع روح لعند امك فرقع— H (@hatemfneish) June 28, 2017#بتقبل_تقتل القتل إنهاء حياة إنسان قد يكون طفل او اب او ام بقتله قتلت الناس جميعا— مواطن (@V8DTaQmv6i5jGs7) June 28, 2017 #بتقبل_تقتل من الافات المجرمة بحق المجتمع والوطن والاخلاق والإنسانية إطلاق النار في الهواء لأنك ربماتقتل إنسان من غير ان تعلم— مواطن (@V8DTaQmv6i5jGs7) June 28, 2017للتذكير .. افرح بإبنك بس ما تخلي حدا يبكي على ابنو#بتقبل_تقتل؟ pic.twitter.com/6v9Njav5U1— Ahmad El Hajj (@ahmadelhajj1) June 28, 2017#بتقبل_تقتل لا للرصاص الطائش،،،،،،،،انا طفل ومن حقي عيش pic.twitter.com/PLY4GH4aLg— Mustafa (@yassine_mustafa) June 28, 2017ابتهجوا بالورد لا بالرصاص !! #بتقبل_تقتل https://t.co/Kfz8TgU85Q— Hekmat Assi (@hekmatassi) June 28, 2017العيار اللي مفكر ما بيصيب … ممكن يقتل #بتقبل_تقتل ! #قوى_الأمن pic.twitter.com/DNhlod3nGy— قوى الامن الداخلي (@LebISF) June 27, 2017كلمات مفتاحية:قوى الأمن الداخليالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية