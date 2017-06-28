اشتباكات عنيفة في بنغازي بين الجيش الليبي ومسلحين

أفادت وسائل إعلام ليبية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي بمؤازرة الطيران ومسلحين في مدينة بنغازي شمالي شرق البلاد.

ووفقا لموقع “قناة 218” الليبي، “شهد محور وسط البلاد في مدينة بنغازي مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والتنظيمات الإرهابية، تزامنا مع شن غارات جوية مكثفة، واستهداف لمواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية في المنطقة”.

وأضاف الموقع أن القصف الجوي أدى لانفجارات متتابعة رجح أن تكون لمخازن أسلحة أو متفجرات لغمت بها عدة مبان، مؤكدا أن الغارات استهدفت أيضا منطقة الصابري.