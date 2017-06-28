فشل 120 اختبارا للحماية من الحرائق في بريطانيا وتصادم بين ماي وكوربين

فشل 120 برجا سكنيا في بريطانيا في اختبارات الحماية من الحرائق، وذلك في محاولة لإتباع إجراءات السلامة عقب حريق برج غرينفيل في لندن الذي أودى بحياة 79 شخصا في وقت لاحق من شهر حزيران الجاري.

ونقلت “رويترز” عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قولها، الأربعاء، إن فشل الاختبارات يظهر أن هناك مشكلات أوسع نطاقا، تتعلق بإجراءات الحماية من الحرائق، نتجت عن فشل ممتد منذ عقود.

وتصادمت ماي مع زعيم حزب العمال جيرمي كوربين الذي قال إن حريق غرينفيل يجب أن يكون بمثابة “جرس إنذار” للحكومة.

وأضافت ماي “كما نرى من عدد المباني التي فشلت عوازلها الخارجية في مقاومة الحريق… فإن هذه مشكلة أكبر بكثير”.

وتابعت “إنها مشكلة مستمرة منذ سنوات ومنذ عقود، وتتعلق بالعازل المستخدم في المباني. هناك أسئلة حقيقية عن كيف حدث ذلك، ولماذا، وكيف نضمن عدم حدوثه في المستقبل”.