لوبان: ماكرون لم يغيّر شيئا

لفتت “الجبهة الوطنية” اليمينية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم ينجح في تغيير أي شيء خلال مشاركته في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي، والتي ظهرت خلالها فرنساخاضعة مجدداً لمطالب ألمانيا.

وأشارت إلى أن ماكرون لم يحرز شيئاً خلال القمة الأوروبية التي عقدت يومي 22 و23 من حزيران الحالي، معتبرةً انه أول إحباط لمن كانوا يعتقدون أن ماكرون سيغير شيئاً.

وكانت زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتشدد قد ركزت خلال حملتها للانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار الماضي على الهجوم على عمل الاتحاد الأوروبي.