باكستان تبحث عن مفقودين أجانب في “الجبل الفتاك”

أعلن مسؤول باكستاني إن فرق الإنقاذ بدأت الأربعاء البحث عن إسباني وأرجنتيني مفقودين على قمة جبل في الهيمالايا، يعرف بـ “الجبل الفتاك” لخطورة تسلقه.

وأكّد المتحدث باسم نادي “ألبين كلوب أوف باكستان” للتسلق قرار حيدري أن فريق بحث وانقاذ بدأ التفتيش عن ألبرتو بيراساتي من إسبانيا وماريانو جالاكان من الأرجنتين، لكن المروحيات لم تتمكن من الانضمام إلى عملية البحث جراء الظروف الجوية السيئة.

ولم ترد أي أنباء عن الرجلين اللذين كانا ضمن بعثة مكونة من 13 شخصا انطلقت الشهر الماضي لتسلق قمة نانغا باربات التي يصل ارتفاعها إلى اكثر من 8 آلاف مترا، وهي تاسع أعلى جبل في العالم.

وقال حيدري إن باقي الفريق عاد إلى المخيم الرئيسي.

وأضاف “في مثل هذه الظروف الجوية، ومن دون مؤن غذائية مناسبة، تبدو النجاة أمرا مستبعدا. لكن قبل سنوات قليلة تمكن توماز هومار من ذلك”.

وحوصر المتسلق السلوفيني هومار على جبل نانغا باربات لمدة 6 أيام في 2005، قبل أن تعثر عليه مروحيات الجيش تحت حافة صخرية على ارتفاع نحو 6 آلاف متر.