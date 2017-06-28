هايلي: أولوية ترامب أن توقف قطر دعمها للإرهاب

أكّدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ، الأربعاء، أن أولوية الرئيس دونالد ترامب، في أزمة قطر تنصب على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.

وأوردت هيلي، “صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب”.

وأشارت الديبلوماسية الأميركية، إلى أن جماعة الإخوان المتشددة مصدر مشاكل لكل المنطقة.

وكان ترامب قد انتقد قطر، في وقت سابق، داعيا إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخا في دعم التطرف على أعلى مستوى.

وقطعت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، فضلا عن التقارب مع إيران وتقويضها للأمن العربي.