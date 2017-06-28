كوريا الشمالية اختبرت محرك صاروخ فضائي

أفاد موقع الكتروني متخصص بشؤون كوريا الشمالية الاربعاء أن بيونغ يانغ اختبرت محرك صاروخ فضائي صغيرا في خطوة قال مسؤول اميركي إنها تندرج في اطار مشروع لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.

وأفاد مركز “38 نورث” التابع لجامعة جون هوبكينز في واشنطن انه ليس واثقا تماما من ان التجربة التي جرت في سوهاي، الموقع الكوري الشمالي المخصص لاطلاق صواريخ الى الفضاء الخارجي لوضع اقمار اصطناعية في المدار، كانت لاختبار محرك صاروخ بالستي عابر للقارات.

وأضاف أنه استنادا الى صور التقطتها الاقمار الاصطناعية فان كوريا الشمالية اجرت على ما يبدو قرابة 22 حزيران اختبارا على محرك صغير لصاروخ فضائي، موضحا أن صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية في 10 حزيران لم تظهر اي استعدادات لاجراء هذه التجربة، ما يعني ان بيونغ يانغ لديها القدرة الفنية واللوجستية على اجراء هذا النوع من التجارب من دون سابق انذار.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعا الاثنين اثر اجتماعه في البيت الابيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الى القيام “سريعا” بمعالجة ملف كوريا الشمالية والتهديد الذي يشكله برنامجاها النووي والبالستي.

وشكر الرئيس الاميركي رئيس الوزراء الهندي على فرض حكومته “عقوبات جديدة ضد النظام الكوري الشمالي” الذي يواصل تطوير برنامجه البالستي في تحد لقرارات الامم المتحدة التي تحظر عليه ذلك.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.