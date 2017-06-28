بالصور: العثور على جثث 5 مدنيين مقطوعة الرأس في ماراوي

أعلن الجيش الفلبيني أنّه عثر على جثث خمسة مدنيّين مقطوعة الرأس في مدينة ماراوي الّتي يحتلّها متشدّدون إسلاميّون، محذّراً من أنّ حصيلة القتلى من السكان المحليّين قد ترتفع بشدّة مع استعادة السيطرة على مزيد من الأراضي. ولفت الكولونيل إيمانويل جارسيا، إلى أنّ الجثث الخمس المقطوعة الرأس عثر عليها مع 17 مدنيّاً آخرين قتلهم المتشدّدون.

وتسبّبت المعارك في ماراوي التّي دخلت يومها السادس والثلاثين، في مقتل نحو 71 من قوات الأمن و299 متشدّداً وفرار 246 ألف مدنيّاً.