نادي الصحافة: ندين الاعتداء على الـ”LBCI” ولإنزال اشد العقوبات بحق المرتكب

اعلن نادي الصحافة إدانته بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة صبحية النجار والزميل المصور سمير بيتموني من “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال” خلال قيامهما بواجبهما المهني في منطقة صور.

واضاف في بيان: “إن استسهال الاعتداء والتطاول على الصحافة والصحافيين أصبح، آفة منتشرة على مستويات متعددة وقد حان الوقت لتضامن الإعلاميين والعاملين في هذا الحقل من أجل رد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها هذا القطاع”.

وتابع البيان: “يشيد النادي بخطوة الأجهزة الأمنية المسارعة إلى توقيف المعتدي على فريق الـ”LBCI”، مطالبة القضاء بسرعة محاكمته وإنزال أشد العقوبات به وبمحرضيه”.