وزير الخارجية القطري: إتهامات “دول الحصار” لا أساس لها

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ، إن ما تطلبه الدول المقاطعة لبلاده من وقف دعم الإرهاب “غير مقبول ولا أساس له”، متحدثا عن أن اتهامات هذه الدول “مجرّد ادعاءات غير مثبتة بأدلة”.

وتابع الوزير القطري في تصريحات صحافية بواشنطن بعد مباحثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون ، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع من اعتبرها “دول الحصار”، إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية في التفاوض، وإذ توفرت على أدلة تستند إليها مطالبها، حسب ما نقله عنه تلفزيون “الجزيرة”.

وتابع الوزير أن بلاده اتفقت مع واشنطن على ضرورة أن تكون المطالب الموجهة من لدن السعودية والإمارات والبحرين ومصر “عقلانية وواقعية وقابلة للتنفيذ”، وكل ما هو عكس ذلك، فهو مرفوض.

وكان محمد بن عبد الرحمن قد انتقل إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع ريكس تيلرسون حول موضوع الأزمة الخليجية، ومن المنتظر أن يلتقي تيلرسون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد لله الصباح حول الموضوع ذاته.