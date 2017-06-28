الراعي: لتحمل الصلوات الطمأنينة والسلام لوطننا وللشرق المعذب

اقام وفد المؤسسة المارونية للانتشار الى البرتغال، الذي ضم روز انطوان الشويري وفادي رومانوس وهيام بستاني ومهى ليون ممثلة عضو المؤسسة سركيس سركيس، عشاء على شرف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه الاحتفالات في فاطيما، شارك فيها المطران جورج اسادوريان ممثلا البطريرك غريغوار بطرس العشرين، المطارنة شكرالله نبيل الحاج وبولس روحانا وميشال عون وجو معوض، المونسنيور خليل علوان، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو ابو كسم، مدير البروتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض والوفد الاعلامي.

بداية تحدث الراعي وشكر لاعضاء الوفد هذا التكريم منوها بالجهود التي تبذلها المؤسسة المارونية للانتشار لحضّ اللبنانيين المغتربين على استعادة جنسيتهم.

واعرب عن سروره لما شاهده من مشاركة كثيفة للبنانيين من لبنان وبلدان الاغتراب في احتفالات اعادة تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر والذكرى المئوية الاولى لظهورات العذراء في فاطيما، متمنيا أن تحمل صلواتهم الطمأنينة والسلام لعيالهم ولوطننا لبنان وكل بلدان الشرق المعذب.