وزارة السياحة: تحديد موعد اختباري كفاءة لمنقذي سباحة

أصدرت المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك تعميما رقمه 6، عن اختباري كفاءة لاجازة منقذ سباحة، جاء فيه:

عملا بالمرسوم رقم 9618 الصادر بتاريخ 22/12/2012 المتعلق بتحديد مهنة منقذ سباحة في الحمامات البحرية وأحواض السباحة، تجري وزارة السياحة مع الجهات المعنية: وزارة الصحة، قيادة فوج إطفاء بيروت، الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، اختباري كفاءة لمنقذي سباحة 4/2017 و5/2017 وذلك بهدف تخريج دفعات جديدة من حاملي الإجازات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة.

أرقام الطلبات المقبولة للاشتراك في هذين الإختبارين هي من الرقم 1331/1 الى الرقم 1569/1.

يحرم أي مرشح من الإشتراك في الإختبارين المذكورين أعلاه، في حال لم يخضع مسبقا لدورة إسعافات أولية مع الصليب الأحمر اللبناني.

موعد ومكان الإختبارين:السبت 8/7/2017 الساعة السادسة صباحا في مجمع “فيلا مار” خلدة، الشويفات.