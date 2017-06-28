وزير الخارجية الألماني: نتوقع أن تلعب إيران دورا بناء في أزمة قطر

دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ، كل أطراف الأزمة القطرية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وتجنب التصعيد، مشدداً على أهمية دور طهران في المنطقة.

وحثّ غابرييل ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في برلين: “كل أطراف الأزمة القطرية على الإنخراط في مفاوضات مباشرة وتجنب المزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن بعض الأطراف لها مصلحة مباشرة في تصعيد الأمور”.

وأضاف: “نقدر الوساطة التي تقوم بها الكويت ، ونأمل ونتوقع أن تلعب طهران دوراً بناء في أزمة قطر وفي المنطقة وبشكل عام”.