وزير الخارجية الألماني: نتوقع أن تلعب إيران دورا بناء في أزمة قطر

دولياتالأربعاء 28 حزيران 2017 وزير الخارجية الألماني: نتوقع أن تلعب إيران دورا بناء في أزمة قطردعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ، كل أطراف الأزمة القطرية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وتجنب التصعيد، مشدداً على أهمية دور طهران في المنطقة.وحثّ غابرييل ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في برلين: “كل أطراف الأزمة القطرية على الإنخراط في مفاوضات مباشرة وتجنب المزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن بعض الأطراف لها مصلحة مباشرة في تصعيد الأمور”. وأضاف: “نقدر الوساطة التي تقوم بها الكويت ، ونأمل ونتوقع أن تلعب طهران دوراً بناء في أزمة قطر وفي المنطقة وبشكل عام”.كلمات مفتاحية:إيرانقطروزير الخارجية الألمانيالمصدر: وكالات