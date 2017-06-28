القبارصة اليونانيون والأتراك يعودون إلى سويسرا لخوض مفاوضات صعبة

يلتقي القبارصة اليونانيون والأتراك، في منتجع كران مونتانا في جبال الألب السويسرية، سعيا لإعادة توحيد جزيرتهم المتوسطية المقسومة منذ أكثر من أربعين عاما على طول “خط أخضر” يشرف عليه جنود الأمم المتحدة.

وأوكلت إلى وسيط الامم المتحدة الخاص الى قبرص إسبن بارث ايده مهمة دقيقة تقضي بمحاولة التوفيق بين المجموعتين من أجل إقامة دولة فدرالية في قبرص.

وحققت الجولة السابقة من المحادثات التي جرت في كانون الثاني في مون بيلوران على ضفاف بحيرة ليمان في سويسرا، بعض التقدم لكنها بصورة عامة آلت إلى الفشل.

وحذر الوسيط الدولي خلال مؤتمر صحافي في جنيف بأن الأمر لن يكون سهلا، وليس هناك أي ضمانة للنجاح، لكنه اعتبر أنها فرصة فريدة، فبعد هذه العقود من الانقسام من الممكن التوصل إلى حل وآمل حقا أن يذهب الجميع إلى الاجتماع بهذه الروحية.