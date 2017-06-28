سويسرا أوقفت 4 اشخاص يشتبه في صلتهم بجماعات متطرفة

أوقفت الشرطة السويسرية خلال الشهر الحالي 4 أشخاص يشتبه في صلتهم بجماعات متطرفة بينها تنظيم “داعش”، خشية أن يشكل بعضهم “خطرا داهما”، بحسب وزارة العدل الأربعاء.

وأكد مكتب النائب العام توقيف 3 اشخاص في كانتون فو في غرب البلاد الجمعة والسبت الماضيين، للاشتباه في انتهاكهم “تجريم حركات مثل تنظيم القاعدة و”الدولة الإسلامية” وجماعات مماثلة”.

وتشتبه السلطات في مشاركتهم في “منظمات اجرامية”.

وتم توقيف شخص آخر في جنيف في 14 حزيران، وهو سائق سيارة أجرة يشتبه في قيامه بتجنيد شبان لمصلحة تنظيم “داعش”.

وليس هناك رابط واضح بين السائق والأشخاص الثلاثة الآخرين، بحسب مكتب النائب العام السويسري.

ولم تكشف السلطات عن هويات أو جنسيات الأربعة.

والسبت، داهمت الشرطة سيارة متوقفة خارج مركز تجاري في بلدة اوبون في كانتون فو.

ووصف شاهد العملية بانها مشابهة لأحداث “فيلم أميركي”، وقال لصحيفة “فان مينوت” اليومية أن عناصر من الشرطة مدججين بالسلاح انقضوا على السيارة واخرجوا السائق منها وقاموا بعصب عينيه.

وذكر شاهد آخر إن الشرطة قبضت على إمرأة محجبة كانت معه بالسيارة وبصحبتها طفل.

لكن مكتب النائب العام أكد الأربعاء أن كل الموقوفين رجال، ونفى تقارير ذكرت أن “الموقوفين كانت في حوزتهم متفجرات”.

وأفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام صحيفة “لو تان” أن عملية التوقيف في اوبون تمت بسبب اعتقاد السلطات أن المشتبه بهم “ربما يشكلون خطرا داهما”.

وتحقق السلطات حاليا في 60 حالة مرتبطة بالارهاب معظمها يتعلق بنشر دعاية متطرفة على الانترنت، حسبما اعلنت النيابة العامة السويسرية.