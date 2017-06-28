الخطيب: نأمل ان تتوسع دائرة التفاهمات وتشمل كل القوى السياسية

زار وزير البيئة طارق الخطيب، على رأس وفد من هيئة الشوف في “التيار الوطني الحر” برئاسة منسق الهيئة بدري سالم واعضاء الهيئة، منسقية جبل لبنان الجنوبي في “تيار المستقبل” في كترمايا، والتقى المنسق العام وليد سرحال واعضاء المنسقية، مهنئا بعيد الفطر، وكانت مناسبة، تم خلالها التطرق الى مختلف القضايا والملفات الداخلية.

وتمنى الوزير الخطيب ان “يحمل العيد السلام والإطمئنان للوطن والمنطقة”، وأمل ان “يؤسس هذا اللقاء بين الطرفين للقاءات أخرى تنتج وتكون ثمارها خيرا للمنطقة والوطن”. وأشار الى “ان اللقاء كان يفترض ان يعقد منذ زمن بحيث ليس هناك من موانع بيننا تحول دون هذا اللقاء”، معتبرا ان “الظروف السياسية ومناخا معينا كانت تفرض نوعا من التباعد في المواقف السياسية، انما لم يكن بعدا في الوطن”، متمنيا “توسيع دائرة التفاهمات بين “التيار الوطني” و”تيار المستقبل” لتشمل كل القوى السياسية الأخرى ونشتغل كلنا لمصلحة البلد”.

واعتبر ان “التفاهم السياسي في البلد عكس ارتياحا كبيرا في اوساط الناس من تاريخ انتخاب الرئيس ميشال عون الى آخر لقاء عقد في بعبدا”.

ثم رحب سرحال بالخطيب ووفد “التيار الوطني”، لافتا “الى وجود علاقة قديمة تربطنا مع الوزير الخطيب”، منوها ب”مناقبيته ومحبته لمنطقة اقليم الخروب ولـ”تيار المستقبل”، واشار الى انه “بعد عيد الفطر ستكون هناك لقاءات بين “التيار الوطني” و”تيار المستقبل” على مستوى محافظة جبل لبنان الجنوبي والتي تضم ثلاثة اقضية هي: بعبدا وعاليه والشوف”.

ولم يستبعد ان “يكون هناك تحالف مع “التيار الوطني الحر”، مؤكدا ان “هناك توجها في “تيار المستقبل” في هذا الخصوص”، مشددا على “حرص الرئيس سعد الحريري على الانفتاح التام على “التيار الوطني” وعقد اللقاءات التنسيقية”.

وأضاف: “ان ما يجمع بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” أمور كثيرة، وحتى عندما كان الخلاف السياسي في أوجه بقيت هناك امور كثيرة تجمعنا، وأهمها الوطن، وهذا كان قرار الرئيس الحريري عندما اتخذ قرارا بترشيح الرئيس العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، فهناك اقتناع راسخ بان هناك امورا تجمعنا، نحن الاثنين نريد البلد والدولة، فهذه هي الأمور التي تجمعنا وهي اكبر بكثير من الأمور الصغيرة التي تخلفنا مع بعضنا”، مؤكدا “استمرار التواصل واللقاء بين الجانبين”.