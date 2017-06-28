تيننتي: التصريحات الإسرائيلية لا تعكس حقيقة الواقع على الأرض

أكد الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي “ان الوضع في منطقة عمليات القوة الدولية في الجنوب اللبناني “هادئ ومستقر منذ احد عشر عاما، ومن الضروري ان يستمر هذا الهدوء”، معربا عن سروره “بالتغيير الايجابي الذي طرأ على الوضع السياسي اللبناني الداخلي”، ولافتا الى ان “العلاقة مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت كانت ولا تزال جيدة جدا، وكذلك علاقتنا وتنسيقنا مع الشريك الاساس لليونيفيل، الجيش اللبناني، قائمة بشكل مميز”.

وعن بعض التصريحات الاسرائيلية التي تحمل تهديدا او تلميحا بالحرب على الجنوب، قال تيننتي في حديث للـ”وكالة الوطنية للاعلام: “ان ما نسمعه من تصريحات مرتفعة الوتيرة احيانا لا يعكس حقيقة الواقع على الارض، وخلال الاجتماع الثلاثي الاخير شددنا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وقد اكد الطرفان التزامهما ذلك”.

أما عن الخطوة الاسرائيلية ببناء جدار على الحدود مع لبنان، فقال: “نحن نراقب الخط الازرق، واي شيء يحدث في داخل الاراضي اللبنانية او في داخل الجانب الاخر لا نراقبه، وما يهمنا ان تبقى الامور الامنية على طول الخط الازرق مستقرة”.