الأمم المتحدة: نحو مئة ألف مدني محاصرون بمدينة الرقة في شمال سوريا

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف مدني باتوا “محاصرين” في الرقة حيث تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى استعادة هذه المدينة من تنظيم “الدولة الإسلامية”. كما شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة “ألا يتم التضحية بأرواح المدنيين من أجل تحقيق انتصارات عسكرية سريعة”.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان عن “قلقه البالغ إزاء مصير المدنيين المحاصرين بفعل الهجوم الذي ينفذ ضد تنظيم داعش في الرقة حيث هناك ما يصل إلى 100 ألف مدني محاصر فعليا”، لافتاً إلى أنه “في الوقت الذي تتكثف فيه الهجمات الجوية والأرضية، فإن التقارير لا تزال تتواصل عن وقوع إصابات بين المدنيين ويزداد إغلاق الطرقات المؤدية إلى الهروب”.

وجاء في البيان أيضاً: “بحسب بيانات جمعها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 173 مدنيا بضربات جوية وأرضية منذ الأول من حزيران – ومن المحتمل جدا أن هذا الرقم تقريبي وأن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير”، موضحاً أنه “في حين نجح البعض في المغادرة بعد دفعهم مبالغ كبيرة من المال إلى مهربين، بينهم مهربون تابعون لتنظيم داعش، لا تزال تبرز تقارير عن عناصر لداعش يمنعون المدنيين من الفرار، كما يتعرض أولئك الذين يحاولون الهرب لخطر مقتلهم بألغام أرضية أو محاصرتهم بين النيران”.

وشدد المفوض زيد على ضرورة “ألا يتم التضحية بأرواح المدنيين من أجل تحقيق انتصارات عسكرية سريعة”، داعياً “كل القوات التي تحارب تنظيم داعش في الرقة، بما في ذلك القوات الدولية، إلى إعادة النظر في عملياتها لضمان مراعاتها القانون الدولي بالكامل، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير الوقائية المجدية لتفادي وقوع خسائر في أرواح المدنيين”.

كما وجه المفوض رعد اتهامات الى قوات سوريا الديمقراطية. وقال في هذا الصدد “هناك أيضا تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات وإساءات ارتكبتها المجموعة المسلحة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق تحت سيطرتها، مثل مدينة الطبقة، بما في ذلك أعمال نهب واختطاف واحتجاز تعسفي خلال عمليات التمشيط بالإضافة إلى تجنيد أطفال”.