إخلاء جامعة تكساس بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية ، أنها أخلت الحرم الجامعي بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة .

وقالت الجامعة في تغريدة على “تويتر”: “على جميع العاملين والطلاب والزائرين في جامعة تكساس في دالاس إخلاء كل المباني وأماكن إنتظار السيارات في الحرم الجامعي على الفور”.

وطالبت الجامعة الناس بالإبتعاد عن المباني حتى إشعار آخر، وقالت إنها تعمل مع شرطة الحرم الجامعي للتأكد من سلامة الموقع.