السفارة الأميركية: نحن مع الجيش ومساعداتنا المستمرة خير دليل على ذلك

أكد مصدر رفيع في السفارة الأميركية في بيروت ، انه عند تسليم المعدات العسكرية المعنية بحماية الحدود إلى الجيش اللبناني الشهر الماضي، أوضحت السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد ان هذا مثال اخر على دعم الحكومة الأميركية المستمر والبرامج الهادفة الى تحسين قدرات القوات المسلحة اللبنانية، من اجل القيام بمهمتها بصفتها المدافع الوحيد عن لبنان والعين الساهرة الوحيدة على امنه.

وبالإضافة الى ذلك، ذكر المصدر نفسه في السفارة الأميركية لصحيفة “الديار”، ان قائد القوات المسلحة المركزية المعروفة بـ”سنتكوم” والمسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بإستثناء إسرائيل) الجنرال فوتيل ، كان قد اكد خلال زيارته في وقت سابق من هذا الشهر التزامنا المشترك بضمان الإستقرار والأمن في هذا الجزء الهام من العالم وشدد اننا نعتزم مواصلة العمل معا للتصدي لهذه التحديات الماثلة امامنا.