نشاطات متنوعة لمكتب شؤون الطلاب في جامعة الروح القدس

نظّم مكتب شؤون الطلاب في جامعة الروح القدس- الكسليك مجموعة من النشاطات المتنوعة، شارك فيها عدد كبير من الطلاب من مختلف الكليات، على مدار الفصل الدراسي لربيع 2017.

واشتملت هذه النشاطات على رحلات ترفيهية ومسابقات تنافسية وحملات توعوية تهدف إلى تعزيز حس الانتماء إلى الجامعة وتوسيع رقعة التفاعل والتواصل بين طلابها، إضافة إلى حث الطلاب على الانخراط بالعمل التطوعي والتوعوي، لما يصب في خدمة المجتمع.

فقد نظّم المكتب نشاطاً رياضياً تخللته مباريات في Mini car drifting، Street ball و Panna king ورحلة ترفيهية إلى منطقة اللقلوق لممارسة التزلج، إضافة ًإلى مسابقة في الطباعة على الكومبيوتر وطباعة الرسائل النصية (TNT event). وقد جرى توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

كما نظّم المكتب بالتعاون مع العمل الرعوي الجامعي “Velo Paper 2017” بنسخة الثالثة في ساحة دير القمر، الشوف. وقد هدف إلى خلق مساحة لتبادل الخبرات وفرصة لالتقاء طلاب الجامعة وموظفيها وأساتذتها وقدمائها، في إطار نشاط ثقافي وبيئي ورياضي، وتقوية الروابط فيما بينهم، وتعزيز حس الانتماء إلى الجامعة وروح المنافسة والتضامن والعمل الجماعي وتطوير الثقافة العامة والانفتاح على آفاق جديدة.

هذا وأحيا المكتب يوماً خاصاً بالتقاليد اللبنانية تخللته مباريات في عدد من الألعاب الشعبية كطاولة الزهر والورق وتذّوق المأكولات والمشروبات اللبنانية على وقع الأغاني الشعبية. كما أقام المكتب نشاطًا بعنوان: “Gathering Day”، اجتمع فيه الطلاب وتباروا فيما بينهم بعدد من الألعاب. وقد كرّم المكتب الطلاب الذين حققوا إنجازات في مختلف المجالات.

وفي إطار آخر، نظّم المكتب يوماً للتبرّع بالدم مع الصليب الأحمر اللبناني حيث تبرّع الطلاب بالدم من مختلف الفئات وقد تمّ تجميع حوالى 48 وحدة، بالإضافة إلى حملات توعوية بالتعاون مع عدد من الجمعيات، هي: العناية الصحية، أم النور، أنوار المحبة، Kunhadi، Dialeb، Barbara Nassar Foundation، Sharing is Caring، Donner Sang Compter،Cranium Educational Center.

واختتم الفصل بنشاط فني حافل أحياه خرّيج الجامعة الفنان جورج نعمة وفرقته الموسيقية. وقد تخللته كلمة لمدير مكتب شؤون الطلاب باسل هاشم تحدث فيها عن دور المكتب في مواكبة الطالب ومساندته ودعمه منذ يومه الأول في مسيرته الجامعية، مؤكدًا أن العلاقة بين الطالب وجامعته ليست أكاديمية وحسب إنما هي عائلية ووثيقة. كما وعد بتنظيم العديد من النشاطات المستقبلية التي تخدم الطالب وتعزز انتماءه إلى جامعته.