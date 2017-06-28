هيليكوبتر تهاجم المحكمة الفنزويلية العليا

اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان مروحية تابعة للشرطة ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كراكاس، منددا بـ”اعتداء ارهابي”.

وقال الرئيس الاشتراكي خلال احتفاله بيوم الصحافي في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس أن كل القوات المسلحة قد وضعت في حال جهوزية للدفاع عن النظام العام، لافتا إلى أنه سيتمّ القبض سريعا جدا على المروحية وجميع من نفذوا هذا الاعتداء الارهابي.

وأوضح مادورو أن احدى القنبلتين انفجرت والاخرى لم تنفجر، من دون ان يشير الى وقوع اصابات، مؤكدا أن المروحية التي ألقتهما تابعة للشرطة العلمية الفنزويلية.

وأضاف: “كان هناك حفل استقبال في المحكمة العليا وكان ممكنا ان يتسببوا المهاجمون بمأساة. لقد قصفوا المحكمة العليا وحلقوا فوق وزارة الداخلية والعدل. هذا هو نوع التصعيد العسكري الذي اتيت للتنديد به”.

وبحسب الرئيس فان المروحية التي شنت الهجوم كان يقودها طيار وزير الداخلية والعدل السابق ميغيل رودريغيز توريس، الجنرال المتقاعد الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس الاستخبارات لكنه في الاونة الاخيرة ابتعد عن الحكومة.

واتهم مادورو الجنرال توريس بالتورط في تحضيرات مفترضة لتنفيذ انقلاب ضده.