من الخليج الى لبنان… “هدية” حارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبدأ بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يؤدي الى انخفاض الرؤية احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى الجمعة حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا متمركزة فوق الخليج العربي، ومن المتوقع ان يشتد تأثيرها خلال عطلة نهاية الاسبوع علما ان معدل الحرارة المتوسطي المعتاد لهذه الفترة هو بين 24 و 32 درجة مئوية في بيروت.

ملاحظة: الحرارة المحسوسة (وليست الفعلية) على الساحل تقارب الـ 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى انخفاض الرؤية احيانا.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة عموما.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الأرز من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 20 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع:متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و90 %

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 28 درجة.

-الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:05:29 ساعة غروب الشمس:19:53